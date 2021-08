Teclast F7 Plus 2: il laptop per Back to School in offerta lampo

Un laptop dal design ricercato e con caratteristiche adatte sia allo studio sia a gestire le operazioni base della produttività: Teclast F7 Plus 2 può essere preso in considerazione da tutti coloro che cercano un portatile in vista del Back to School o del rientro dalle ferie. È proposto in offerta lampo con 60 euro di sconto su Amazon.

Teclast F7 Plus 2: il laptop è in offerta lampo

Queste le specifiche tecniche integrate: display da 14,1 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore Intel Gemini Lake N4120, GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM DDR4, SSD da 256 GB per lo storage, tastiera full size con ampio touchpad, WiFi dual band, Bluetooth 4.0, uscita video mini-HDMI, due porte USB 3.0 e USB-C, webcam, microfono, altoparlanti, slot per microSD e batteria da 38 Wh. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi tutte nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Home con licenza ufficiale. Oggi puoi allungare le mani sul laptop F7 Plus 2 di Teclast al prezzo di soli 319,99 euro, approfittando di un forte sconto, ma trattandosi di un'offerta lampo lo devi fare subito: poche le unità in promozione e la validità è limitata alle prossime ore.