Teclast M40Pro: meno di 200 euro per il tablet octa-core 6/128GB

Quello che ti suggeriamo oggi è un interessante tablet che fa del rapporto qualità/prezzo il suo punto di forza. Si tratta del Teclast M40Pro, un dispositivo piuttosto interessante con una dotazione hardware di altissimo livello, oggi disponibile al minimo storico su Amazon.

Tablet Teclast M40Pro: caratteristiche tecniche

Iniziamo dal display, una delle caratteristiche migliori del device. Ritroviamo, infatti, un ampio schermo da 10,1 pollici con risoluzione Full HD (1920×1200) con un rapporto di 16:10 e tecnologia IPS. Quest’ultima garantisce una fedele riproduzione cromatica, oltre che un angolo di visione di 178 gradi. Inoltre, l’aspect ratio di 16:10 concede un’area di visione più ampia ideale per l’utilizzo professionale. Ottime le cornici ultrasottili che permettono di mantenere delle dimensioni complessive piuttosto compatte. Il corpo del tablet è realizzato completamente in alluminio, il quale riesce a mantenere un peso contenuto ed agevola la dissipazione del calore. Ad alimentare il tutto ci pensa un processore T618 octa-core con una frequenza massima di 2GHz. A questo si affiancano ben 6GB di memoria RAM e 128GB per la memorizzazione dei dati, espandibili con una microSD fino a 512GB. Una dotazione di buon livello adatta in particolare all’utilizzo professionale, ma che si presta benissimo allo studio e all’intrattenimento.

Trattandosi di un dispositivo mobile, aspetto cruciale è naturalmente la batteria. In questo caso Teclast ha installato una batteria da ben 7.000mAh in grado di fornire 8 ore di utilizzo in riproduzione video e browsing, e fino a 12 ore per la riproduzione musicale. Comoda la scelta del connettore USB Type-C per la ricarica, abbinato ad un jack combinato da 3,5mm cuffie/altoparlanti e microfono. Anche dal punto di vista audio il tablet propone una buona esperienza, grazie ad un doppio speaker che offre il suono stereo. Completano la connettività le tre connessioni wireless che includono il Wi-Fi dual band, Bluetooth e perfino lo slot SIM per la rete 4G LTE. Presente la doppia fotocamera, con un sensore posteriore da 8Mp ed uno anteriore da 5Mp. In sostanza, un dispositivo che non rinuncia a nulla con un rapporto qualità/prezzo davvero eccezionale.

Con uno sconto del 15%, infatti, è possibile acquistare il Teclast M40Pro a soli 186,99 euro su Amazon per un risparmio di 33 euro sul prezzo di listino. Nella fascia sotto i 200 euro, è senza dubbio una delle scelte migliori.