TECLAST P50S non è un semplice tablet ma il connubio perfetto: 12/128GB

Non un tablet dozzinale ma bensì una vera macchina di potenza. Se sei alla ricerca di un ottimo modello da usare per svago, studio e lavoro non farti scappare il TECLAST P50S che arriva con un set di accessori al completo per usarlo in mille modi diversi. Questo dispositivo ha un comparto tecnico di tutto rispetto che si adatta facilmente a diversi genere di utilizzo. Puoi acquistarlo a soli 149,49€ su Amazon approfittando del doppio sconto: ribasso del 10% + coupon 31€.

TECLAST P50S, perché scegliere questo tablet?

Con un design moderno e una caterva di accessori inclusa, il TECLAST P50S è il tablet perfetto per chi è in cerca di un sistema Android che possa offrire molto. Prima di tutto sappi che hai a disposizione un display da 11 pollici con bordi così sottili da sembrare ancora più ampio. La luminosità da 300nit unita alla risoluzione avanzata ritrae i colori in modo pazzesco offrendoti la qualità più avanzata.

Al suo interno fanno scintille la RAM da 12GB unita al processore che ti permette di aprire tante app e fare tante cose diverse senza mai dover subire qualche rallentamento. La memoria interna, invece, ammonta a 128GB ma nulla ti vieta di espanderla fino a un massimo di 3TB a seconda delle tue esigenze.

Con caratteristiche ulteriori come doppia fotocamera da 13 megapixel, batteria da 8000mAh e sistema audio di ultima generazione, questo prodotto non ha limiti.

In confezione, come ti anticipavo, trovi una serie di accessori quali tastiera, cover, mouse, penna stilo, auricolari e supporto per non dover fare neanche un secondo acquisto.

A soli 149,49€ su Amazon, il TECLAST P50S è il tablet Android da acquistare con un solo click. Collegati in pagina per spuntare il coupon e approfittare non di una ma di due offerte.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.