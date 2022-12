Un tablet per Natale: Teclast P80T a soli 67 euro

Sei alla ricerca di un’idea regalo hi-tech per Natale: dai un’occhiata a Teclast P80T, un tablet con tutto ciò che serve per navigare, per giocare e per lo streaming. Oggi può essere tuo grazie all’offerta che lo propone a prezzo stracciato su Amazon. Ecco tutti i dettagli.

Teclast P80T: super offerta sul tablet Android

Ecco le sue specifiche tecniche più importanti: display da 8 pollici con risoluzione 1280×800 pixel, processore quad core Allwinner A133 a 64-bit, GPU Rogue GE8300 per l’elaborazione dei contenuti grafici, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria interna, slot microSD di espansione, fotocamere anteriore e posteriore, Wi-Fi, Bluetooth e slot USB-C per la ricarica della batteria da 4.000 mAh. Il sistema operativo è Android con pieno accesso a Google Play per il download di applicazioni e giochi. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella descrizione completa del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il tablet Teclast P80T al prezzo finale di soli 67,99 euro grazie allo sconto Amazon in vista del Natale.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni: se lo ordini subito entro giovedì sarà a casa tua. Se è un regalo, avrai tempo fino al 31 gennaio 2023 per l’eventuale reso senza spese aggiuntive e con rimborso completo.

