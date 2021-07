TECLAST: portatile con 8GB di RAM in offerta con questo COUPON (-70€)

Il TECLAST F7PLUS 2 si trova in offerta su Amazon a 309,99€, un ottimo notebook leggero e compatto, ideale per didattica a distanza e smart working. Per accedere allo sconto di 70€ occorre procedere all'acquisto e inserire – in fase di pagamento – il seguente codice promozionale all'interno dell'apposito campo di testo.

2DGL8OW4

Si tratta di un laptop da 14.1 pollici dotato di processore Intel Celeron N4100, 8GB di RAM e 256 GB di memoria interna per installare programmi e archiviare file. Il design elegante del dispositivo è caratterizzato da un ampio touchpad e una serie di porte laterali, tre le quali 2 USB 3.0, una Mini HDMI e il jack da 3.5mm per le cuffie.

Il display FullHD con finitura opaca garantisce un'ottima visibilità sotto la luce diretta del sole, i bordi sono sottili e lasciano spazio in alto soltanto alla webcam.

Oggi è possibile acquistare il TECLAST F7PLUS 2 in offerta su Amazon a 309,99€, con spedizione Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.