Teclast T60, tablet con dispay 12" 2K in SUPER sconto di 100€

Come ben sappiamo, il mondo dei tablet Android è in ripresa e ci sono sempre più dispositivi con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Oggi, grazie ad un super coupon attivabile su Amazon dal valore di 100€, puoi acquistare il Teclast T60 per soli 199,89€.

Teclast T60, un tablet estremamente versatile

Il Teclast T60 mostra subito il suo maggior punto di forza, cioè il suo display IPS da 12 pollici, che offre una risoluzione 2K (2560×1600), che permette quindi di avere un’ottima visualizzazione di qualsiasi contenuto. Inoltre, la luminosità e la qualità dell’immagine lo rendono adatto anche per l’uso in ambienti esterni.

Sotto la scocca, il Teclast è alimentato da un processore octa-core Unisoc T616, che, abbinato a 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna espandibile, assicura prestazioni elevate per tutte le attività. A supporto a tutto ciò è presente una batteria da ben 8000 mAh, che consente al tablet di durare fino a 10 ore, ideale per gli utenti che passano molte ore tra i contenuti streaming, come film o serie tv.

Il Teclast vanta anche un sistema di doppia fotocamera, con un sensore posteriore da 5MP per scattare qualche foto nei momenti necessari, ed una fotocamera frontale da 2MP per salvare per sempre qualche momento felice con dei selfie veloci. La connettività è completa con supporto Wi-Fi, Bluetooth e la possibilità di connettere accessori tramite USB-C.

Approfitta dell’offerta esclusiva ed utilizza il coupon di 100€ attivabile su Amazon per acquistare il Teclast T60 a soli 199,89€. Non lasciarti sfuggire questa possibilità di avere un tablet con un incredibile display da 12 pollici ad alta risoluzione, ad un prezzo estremamente economico.

