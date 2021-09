Tecniche di refashion per un guardaroba sostenibile: il corso in offerta

Vuoi imparare a dare una seconda vita agli abiti vecchi e dimenticati? Con Domestika il corso (tutto italiano) di refashion sostenibile è in sconto del 58% al prezzo di 16,90 euro, anziché 39,90 euro. Gaia Segattini, fashion designer e fondatrice del marchio Gaia Segattini Knotwear, insegnerà le tecniche base del refashion per ridurre al minimo l'impatto ambientale e riciclare con creatività e fantasia gli indumenti ormai smessi del nostro guardaroba per trasformarli in capi unici e originali.

L'arte della moda sostenibile è un concetto innovativo ed enormemente creativo: nel corso di 16 lezioni, Gaia Segattini partirà dalle basi del refashion, attraverso un percorso in cui gli allievi avranno l'occasione di acquisire consapevolezza dell'ispirazione, del processo creativo e dello scopo finale del refashion sostenibile. Personalizzare un capo d'abbigliamento al posto di buttarlo può allungarne il ciclo di vita, con un notevole risparmio in termini di impatto ambientale. Il corso ha lo scopo di illustrare tutte le fasi del processo creativo, supportato da una moodboard ispirazionale, partendo da un bozzetto fino all'intervento vero e proprio nel quale verranno spiegate le tecniche base di ricamo e cucito. Infine, dopo aver dato vita al proprio maglione personalizzato, l'insegnante spiegherà come prendersene cura, dal lavaggio alla conservazione nel tempo.

Dare sfogo alla propria creatività, unito ad un'importante azione di upcycling, è l'obiettivo finale del corso in sconto del 58% al prezzo di 16,90 euro. Il corso è rivolto a chiunque voglia imparare tecniche di maglieria e abbia intenzione di dare una rinfrescata creativa al proprio guardaroba, seguendo i concetti di refashion per uno stile di vita sostenibile. Non sono necessari particolari requisiti: ogni passaggio sarà insegnato e spiegato individualmente. Il corso è adatto anche per coloro che hanno già conoscenze di maglieria, che potranno così impreziosire ulteriormente il proprio progetto attraverso nuove tecniche di decorazione.