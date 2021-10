Tecnoware Era Plus 1500: l'UPS da 1500VA che non ti aspetti

In questo articolo ti proponiamo un’ottima offerta su un accessorio spesso sottovalutato, ma capace di salvarti da numerose situazioni spiacevoli. Stiamo parlando del gruppo di continuità Tecnoware Era Plus 1500, un UPS davvero efficiente e indispensabile per proteggere le proprie apparecchiature oltre che il proprio lavoro.

Gruppo di continuità Tecnoware Era Plus 1500: caratteristiche tecniche

Si tratta di un dispositivo in grado di alimentare qualsiasi dispositivo in caso di blackout. Naturalmente l’autonomia varia a seconda dell’apparecchio collegato e quindi alla sua erogazione. Nello specifico otterrai ben 20 minuti di autonomia per un computer e addirittura 80 minuti per un modem/router. In questo caso, infatti, è il modello da ben 1500VA, una delle capacità più alte offerte dalla gamma Era ideale sia in casa che in ’ufficio. Una soluzione indispensabile per spegnere correttamente il computer, ed avere il tempo necessario al salvataggio dei dati, magari di un progetto o un documento che stavi sviluppando. Naturalmente però non è solo l’utilità a rendere un gruppo di continuità irrinunciabile, soprattutto dal punto di vista professionale. Un aspetto, forse di ancora maggior rilievo, è la sicurezza.

Innanzitutto, la proposta di Tecnoware integra uno stabilizzatore di tensione AVR. Questo consente alle apparecchiature di ricevere costantemente il corretto input. Di conseguenza, in caso di sbalzi o sovratensioni i tuoi dispositivi rimarranno sempre protetti ed alimentati in maniera adeguata. Così facendo garantisce la massima sicurezza anche in caso di sovraccarico, cortocircuito o surriscaldamento. Ottimo il funzionamento estremamente silenzioso. L'assenza di rumore ti consentirà di lavorare con la massima concentrazione, senza i fruscii tipici di questi strumenti. Non manca un comodo software di gestione che consente il controllo e il monitoraggio dell’apparecchio, con la possibilità di programmare le fasce orarie per l’accensione e lo spegnimento automatico. Infine, da non sottovalutare i 3 anni di garanzia direttamente sul posto.

Grazie ad uno sconto del 21%, il Tecnoware Era Plus 1500 può essere acquistato su Amazon a soli 87,98 euro per un risparmio di 23 euro sul prezzo di listino.