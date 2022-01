Telco: una previsione sui trend per il 2022

La definizione di nuovi paradigmi in ambito professionale, l'adozione su larga scala dello smart working e il processo di digitalizzazione hanno interessato anche il business delle telco. Un processo di cambiamento e rinnovamento che proseguirà anche nell'anno appena iniziato.

Il fenomeno è stato preso in esame da Amdocs, che sulla base delle informazioni disponibili e dello scenario attuale, ha individuato cinque trend che caratterizzeranno il settore nel corso del 2022, tra cloud, 5G, intelligenza artificiale e sicurezza. Vediamoli nel dettaglio.

Chiudiamo con il commento di Roberto Bussolotti, Regional Vice President di Amdocs.

Le aziende che operano nel campo delle telecomunicazioni dovranno saper guardare alle opportunità offerte da un ambiente ancora in fase di sviluppo. Specialmente durante la pandemia, un elevato numero di utenti ha riscontrato difficoltà nell'utilizzo di Internet, soprattutto in aree suburbane dove la connessione non si è rivelata del tutto affidabile. Con la sofisticazione dei sistemi, è necessario far fronte a questo tipo di problematica per arrivare pronti al momento in cui 5G, satelliti, fibra, reti aziendali private, saranno tutti in funzione. Sarà importante considerare la possibilità di costruire reti e sviluppare un’apertura che consenta di offrire servizi senza interruzioni su ogni tipo di tecnologia. C'è molto da guadagnare nel giocarsi bene la partita, soprattutto guardando allo sviluppo delle future esperienze connesse e autonome.