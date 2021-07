Fastweb sceglie Amdocs per modernizzare gli OSS

Il progetto avviato da Fastweb per modernizzare i suoi sistemi di sistemi IT ha portato la telco a scegliere Amdocs come fornitore, così da indirizzare la crescita del business nel nome della flessibilità, migliorare il time-to-market e l'efficienza operativa dei servizi esistenti e ed emergenti, compresi quelli legati a 5G e cloud.

Amdocs, accordo con Fastweb per la modernizzazione

L'accordo siglato prevede l'aggiornamento dell'Inventory di rete con la soluzione OSS di nuova generazione, fornendo Inventory, Network Navigation, reportistica e manutenzione continua, supportando supportando la trasformazione in un'infrastruttura aperta e dinamica. Evolverà così anche la qualità dell'esperienza offerta ai clienti di Fastweb, in particolare quelli che richiedono SLA elevati. Questo il commento di Anthony Goonetilleke, Presidente del gruppo Media, Network and Technology di Amdocs.