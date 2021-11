Telecamera da interni: economica ma POTENTE (19€)

Mettere in sicurezza la tua casa è un gioco da ragazzi soprattutto quando opti per una telecamera da interni intelligente e di qualità. Acquistarne di buone può richiedere un budget elevato ma per fortuna con il Black Friday 2021 su Amazon il risparmio è assicurato.

Questo è il caso della Woox R4071 che paghi appena 19,98€ grazie al ribasso del 31%. La installi in un paio di secondi e tac: hai tutto sotto controllo.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Telecamera da interni: come si utilizza

La telecamera da interni di Woox è semplicissima e poi è anche indiscreta. Una volta che la posizioni in un punto strategico non attira l'attenzione grazie alle sue dimensioni contenute.

Nonostante sia piccola, al suo interno vanta tecnologie di tutto rispetto che ti fanno avere il massimo della qualità in ogni occasione. Infatti la lente ha una risoluzione 1080 pixel ed è dotata di visione notturna così anche le ore più buie non sono un problema.

Oltre a questo ti devo far sapere che sono integrate sia l'audio bidirezionale che il rilevatore di movimenti. In questo modo se viene rilevato qualcosa di anomalo ti arriva una notifica su smartphone e vedi subito ciò che sta accadendo.

E' compatibile sia con Amazon Alexa che con Google Home quindi cosa c'è da aspettare?

Acquista subito la tua telecamera da interni su Amazon a soli 19,98€. La ordini e la ricevi senza costi aggiuntivi se sei abbonato Prime.

