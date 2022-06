Telecamera di sicurezza a 360°, la giri come vuoi e 4 in 1 (DA AVERE)

Una telecamera di sicurezza WiFi e da interno che sa esattamente il fatto suo. Perfetta in tutto e per tutto rende casa tua una roccaforte e se succede qualcosa te lo fa sapere.

Oltre al fatto che ruota di 360° sotto tuo comando, ha delle funzioni incredibili che la eguagliano a una guardia svizzera. L’unica differenza? Che con la promozione in corso su Amazon spendi una sola volta 39€ e sei a posto per tutta la vita. Completa l’acquisto al volo, risparmi il 27%,

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Telecamera di sicurezza e via: il massimo da avere in casa

Insomma, metterla in casa è un po’ una certezza perché questa telecamera non scende a patti con nessuno. In modo particolare la posizioni in un punto strategico in casa e dall’applicazione che scarichi su smartphone, la muovi come vuoi. Ruota su 360° e si inclina verso sopra e vero giù per riuscire a riprendere ogni punto dell’ambiente senza limitazioni.

Sicuramente una certezza dal momento che con le sue ulteriori 3 funzioni non ti fa mancare niente. Quali sono:

la visione notturna che rende le ore buie sicure come quelle diurne;

l'audio bidirezionale per poter parlare e interagire con le persone anche soltanto ascoltandole;

il rilevatore di movimento che accendi quando esci e ti avvisa se qualcuno entra in casa.

Insomma, un successo sotto tutti i punti di vista per questo ti ho detto che è da avere.

Cosa aspetti? Se da tempo ne volevi una, collegati ora su Amazon e acquista questa telecamera. Il prezzo è iper conveniente, 39€ grazie alla promozione e non ci pensi più. Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo.

