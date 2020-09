Telecamera esterna compatibile con Alexa in offerta

Qualche giorno fa vi abbiamo suggerito un’ottima telecamera di videosorveglianza per interni. Oggi Amazon propone invece una altrettanto ottima telecamera, ma stavolta per la sorveglianza esterna. Si tratta di un ottimo prodotto per chi magari vive in un’abitazione isolata per cui non gode di una portineria o comunque di un servizio interno di controllo. Può rivelarsi tuttavia un ottimo strumento anche per attività commerciali, depositi o studi professionali.

Telecamere di videosorveglianza: Nooie Telecamera IP in offerta su Amazon

Il prodotto che vi riportiamo oggi è la Nooie Telecamera IP per esterno. Si tratta sostanzialmente di una semplice telecamera da fissare ad una delle facciate del locale da sorvegliare. La telecamera è ovviamente dotata di Wi-Fi e visione notturna. Altra funzione molto interessante è l’antifurto con la rilevazione del movimento, che fa scattare una sirena in caso di intrusione. Non manca poi la certificazione IP66 che protegge il dispositivo dall’acqua e dalla polvere.

Infine, fiore all’occhiello di questa videocamera, è la compatibilità con Alexa. Attraverso l’assistente di Amazon infatti potremo gestire in remoto la videocamera direttamente con la voce. Basterà dare ad Alexa il comando vocale di visualizzare le immagini, specificando di quale videocamera nel caso in cui ne avessimo associata più d’una. La Nooie telecamera IP viene proposta in promozione da Amazon a soli 50,99 euro con ben 29 euro di sconto sul prezzo di listino (36%).