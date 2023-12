Telecamera esterno con WIFI e SENZA fili con visione a colori di notte

Metti casa al sicuro partendo da fuori con questa telecamera esterno che puoi installare da solo e con tantissima semplicità. Al suo interno ci sono tante tecnologie di cui non fare a meno perché riescono a tracciare i movimenti, farti comunicare e soprattutto mettere in guardia persone che non dovrebbero avvicinarti.

Visto che è in doppia promozione su Amazon, non te la posso nascondere. Collegati al volo dove hai due sconti di cui approfittare: spunta il coupon e diventa tua con 34,99€.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Telecamera esterno WiFi: tutto ciò che serve per una casa sicura

Dal momento che l’installazione è senza fili la puoi posizionare dove vuoi e con due semplici viti. Al suo interno ha una batteria ricaricabile che con poche ore ti consente un utilizzo fino a 3 mesi per il massimo della comodità. In più, essendo un prodotto per l’esterno, è stato creato appositamente per non temere pioggia e intemperie varie.

Con il suo obiettivo in alta risoluzione non lascia niente al caso. Puoi vedere qualunque dettaglio come se fossi sul posto e soprattutto non temere le ore buie. La visione notturna integrata è a colori per un risultato ancora più completo.

Non mancano all’appello l’audio due vie, il rilevamento di movimento e la sirena integrata.

Per gestire puoi usare tranquillamente l’applicazione sul tuo smartphone che ti torna utile anche quando ti trovi a chilometri e chilometri di distanza.

