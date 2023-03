Telecamera interni, casa al SICURO con funzioni intelligenti (23€)

Con la Telecamera Wi-Fi di TP-Link puoi tenere la tua casa sempre al sicuro mentre sei in vacanza o al lavoro. Piccola e discreta, la puoi posizionare un po’ dove vuoi e fare sempre affidamento su di lei per ogni dubbio.

Acquistala adesso su Amazon a soli 23,99€ grazie allo sconto del 17%.

La ricevi a casa con una spedizione gratuita e veloce se hai un abbonamento Amazon Prime.

Controlla la tua casa da remoto con la telecamera di TP-Link

Finalmente puoi stare tranquillo ogni volta che lasci casa incustodita grazie a questa Telecamera Wi-Fi di TP-Link. Esci senza pensieri con la possibilità di controllare da remoto quello che accade all’interno della tua abitazione. Basta veramente pochissimo per installarla e collegarla all’applicazione in modo da avere una sorveglianza Full HD 1080p perfetta sia durante il giorno che durante la notte grazie alla sua visione notturna.

Al suo interno puoi liberamente inserire una micro SD nell’apposito slot per poter registrare. In questo modo hai a disposizione anche i filmati nel caso ti possano tornare utili.

A renderla straordinaria è la sua tecnologia di rilevazione di movimento che ti manda istantaneamente una notifica sullo smartphone in caso noti qualcosa di anomalo. Puoi anche attivare un allarme acustico e luminoso per mettere in fuga i malintenzionati oppure parlare direttamente dalla telecamera.

Non aspettare un secondo di più e acquista subito la tua Telecamera Wi-Fi di TP-Link che trovi al momento su Amazon a soli 23,99€ grazie allo sconto del 17%.

Con Amazon Prime potrai usufruire di spedizioni sempre veloci e gratuite in tutta Italia.

