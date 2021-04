Telecamera sicurezza interna D-Link in super sconto

In questo articolo vi riportiamo un’ottima promozione su una telecamera per la videosorveglianza interna piccola e discreta. Stiamo parlando della D-Link DCS-6100LH, una piccola videocamera dal design piccolo e discreto da posizionare ovunque.

Telecamera videosorveglianza interna D-Link DCS-6100LH: caratteristiche tecniche

Rimanendo proprio sul design, la camera è poggiata su un piedistallo inclinabile e ruotabile in modo da regolare al meglio l’angolo di visione. L’obbiettivo riesce a catturare immagini Full HD (1080p) con un angolo di ben 110 gradi. Non manca naturalmente la visione notturna ad infrarossi, che permette di vedere al buio totale fino a 5 metri di distanza. Le registrazioni vengono salvate automaticamente su mydlink Cloud, mentre la connessione Wi-Fi supporta la più recente crittografia WPA3 per la massima sicurezza. Sono presenti anche le funzioni di rilevamento dei suoni e dei movimenti. In caso di eventi anomali, partirà immediatamente la registrazione di 24 ore salvata gratuitamente sul cloud di D-Link. Naturalmente al contempo verrà inviato un avviso sui dispositivi associati che notifica l’evento.

Se però può sembrare una videocamera come tante altre, l’integrazione con la domotica di mydlink, Alexa e Google Assistant ha aperto a funzioni davvero esclusive. Possiamo infatti combinare le interazioni dei vari dispositivi smart per creare “ricette” di azioni. Ad esempio, è possibile combinare la rilevazione del movimento con l’assistente vocale, per far accendere automaticamente le luci ogni volta che si accede ad una stanza della casa. Un’opzione davvero interessante che permette un controllo completo e di generare nuove funzioni senza limitarsi a quelle preimpostate. Chiude l’ottima applicazione mydlink che garantisce un controllo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 con la possibilità di gestire qualsiasi impostazione relativa alla telecamera.

Grazie ad un’offerta lampo, la camera è acquistabile su Amazon a soli 31,90 euro con uno sconto di ben 18 euro sul prezzo di listino.