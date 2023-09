Telecamera Smart D-Link: SUPER sconto del 23% su Amazon

Se stai cercando di migliorare la sicurezza della tua casa o azienda senza dover spendere una fortuna, non cercare oltre: la telecamera smart D-Link DCS-8325LH è la soluzione ideale. E oggi hai la possibilità di ottenerla con uno sconto eccezionale del 23% su Amazon. Scopri come questa telecamera di alta qualità può proteggere il tuo spazio e migliorare la tua tranquillità. Approfitta subito di questa occasione e acquistala la prezzo speciale di soli 49,99 euro.

Telecamera Smart D-Link: le scorte a disposizione sono limitate

La D-Link DCS-8325LH offre una qualità dell’immagine senza pari. Con uno zoom digitale 4x e una risoluzione Full HD 1080p, questa telecamera cattura ogni dettaglio con una nitidezza straordinaria. Anche al buio, la sua visione notturna fino a 5 metri garantisce immagini chiare e dettagliate, che ti permettono di monitorare la tua casa o azienda in ogni situazione.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questa telecamera smart D-Link è la sua capacità di rilevare il movimento in modo intelligente grazie all’intelligenza artificiale. Supporta il rilevamento di persone, il rilevamento di movimenti multi-zona, il rilevamento di attraversamento di confini e la definizione di zone prioritarie. Ricevi notifiche istantanee sul tuo smartphone quando viene rilevato un movimento indesiderato, consentendoti di reagire prontamente.

Con l’app mydlink, puoi facilmente salvare video e istantanee direttamente sul tuo smartphone. In alternativa, puoi archiviarli in modo sicuro nel tuo archivio cloud mydlink personale, consentendoti di accedere alle tue registrazioni da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

La telecamera D-Link DCS-8325LH offre un campo visivo ultra-ampio di 151 gradi, che ti consente di coprire una vasta area con una sola telecamera. Non perderai mai un dettaglio importante e avrai una visione più completa del tuo spazio.

Questa telecamera è parte integrante della tua casa smart. Funziona perfettamente con i dispositivi mydlink Smart Home, Amazon Alexa e Google Assistant, permettendoti di integrarla facilmente nel tuo sistema di automazione domestica esistente.

In conclusione, la telecamera smart D-Link DCS-8325LH è un’opzione di alta qualità per migliorare la sicurezza della tua casa o azienda. Con il suo prezzo scontato del 23% su Amazon oggi, è il momento ideale per investire nella tua tranquillità. Non lasciarti sfuggire questa occasione e acquistala subito al prezzo competitivo di soli 49,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione si esauriranno presto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.