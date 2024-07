Telecamera Wi-Fi senza fili: completa e facile da installare (-28%)

Metti in totale sicurezza la tua casa anche all’esterno con fai una telecamera Wi-Fi che non ha bisogno di alcun filo per funzionare. Hai letto bene, la installi nel giro di pochissimi minuti e non c’è bisogno di un collegamento alla rete elettrica per poterla mettere in funzione.

Un vero gioiellino di cui non fare a meno anche perché è dotata di tecnologia avanzate che ti fanno stare tranquillo. Ora in promozione su Amazon con gli sconti del Prime Day, la porti a casa grazie a uno sconto del 28% ad appena 64,59€.

Le spedizioni sono gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Telecamera Wi-Fi da esterno, senza fili è un gioiellino

Scegli una posizione strategica per installarla affinché possa captare il segnale Wi-Fi ma anche tenere sotto controllo una vasta zona. La telecamera che ti sto segnalando e creata appositamente per l’esterno dunque non teme alcun tipo di intemperia ma bensì è impermeabile e straordinaria.

Con il suo obiettivo che riprende in 3K la zona, anche la possibilità di roteare a 360 gradi per ampliare l’angolo visivo a tutto tondo. Scarica l’applicazione sullo smartphone per poter beneficiare anche delle funzioni aggiuntive come la visione notturna, l’audio bidirezionale e la rilevazione del movimento.

Naturalmente, nel caso in cui qualcuno si avvicina senza il tuo permesso, viene avvisato in modo tempestivo con una notifica Push.

Al suo interno può inserire una microSD fino a 128 GB per poter salvare i filmati senza alcun problema.

Collegati immediatamente su Amazon per poter acquistare la tua telecamera wi-fi da esterno senza fili con sconto del 28%, grazie al Prime Day ora a soli 64,59€.

