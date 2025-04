Telecamera WiFi Esterno 3K con visione notturna a colori, affare

Non una semplice Telecamera WiFi Esterno 3K ma bensì un prodotto di punta di TP LINK. La Tapo C530Ws rende l’esterno della tua casa sicuro come non mai con una serie di funzioni innovative e tecnologie all’avanguardia. Da gestire è ancora più semplice visto che usi direttamente lo smartphone e stai tranquillo sia quando sei vicino che lontano. Non perdere lo sconto del 25% su Amazon ma anzi, aggiungi subito il prodotto al carrello così lo paghi appena 59,99€ con un click.

Telecamera WiFi Esterno 3K, un prodotto di cui non fare a meno

La bella stagione è alle porte e gli spostamenti sono più frequenti. Se non vuoi lasciare la tua casa in balia di tante preoccupazioni, dotala di una Telecamera WiFi Esterno 3K come questa di TP Link. È speciale sotto tutti i punti di vista dal momento che la installi in totale autonomia nel giro di pochi minuti. E poi, trattandosi di un prodotto sviluppato appositamente per l’esterno è resistente ad acqua, sole e tutto il resto.

Con il suo obiettivo da 5MP è in grado di riprendere ogni zona al massimo della qualità, stiamo infatti parlando del 3K. Ma non solo, ha un meccanismo integrato con cui ruota a 360° così offre un raggio visivo completo e non lascia neanche una zona al proprio destino. Comodo? Tuttavia queste non sono le sue uniche qualità. All’interno della telecamera trovi tecnologie di ultima generazione come la visione notturna che diventa a colori, il rilevamento di persone con intelligenza artificiale, l’audio bidirezionale e anche l’allarme che è sia luminoso che sonoro per spaventare i malintenzionati. Con l’app del tuo smartphone gestisci ogni aspetto e se vuoi, attraverso lo slot dedicato, installi altresì una microSD fino a 512GB per salvare i filmati.

Impossibile farne a meno, soprattutto quando acquisti questa Telecamera WiFi Esterno 3K a soli 59,99€ con uno sconto del 25% su Amazon, aggiungila al tuo carrello.