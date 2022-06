Telecamera WiFi esterno, 4 in 1 mette casa in SICUREZZA subito

Metti la tua casa immediatamente in sicurezza aggiungendo questa fantastica telecamera WiFi da esterno che paghi veramente poco. Grazie alla promozione in corso su Amazon, infatti, Non devi più rinunciare a stare tranquillo quando ti trovi a chilometri e chilometri di distanza dalla tua abitazione.

Completa l’acquisto al volo per approfittare di un ribasso del 20% rendendo tua questa soluzione super tecnologica con appena €39,90.

Spedizioni non devi preoccuparti visto e considerato che con Prime attivo sul tuo account sono completamente gratuite e rapide.

Telecamera WiFi da esterno, la monti in quattro e quattr’otto e funziona dal primo secondo

Questa telecamera WiFi da esterno è dotata di tutte le tecnologie di cui sei in cerca. La puoi sistemare ovunque tu voglia perché è stata realizzata appositamente per gli ambienti outdoor e quindi resiste alle intemperie senza alcun problema, soprattutto a pioggia e umidità.

Con la sua lente full HD riprende tutto l’ambiente senza trascurare un singolo dettaglio e mettendoti a portata di occhio tutto ciò che accade. In modo particolare puoi visionare ogni impostazione dalla applicazione che scarichi sul tuo smartphone o sfruttando un assistente intelligente che hai in casa dal momento che è compatibile sia con Amazon Alexa che con Google Assistant.

Oltre ad avere questa prima caratteristica indispensabile, non mancano all’appello:

La visione notturna fino a 30 metri di distanza per poter tenere tutto sotto controllo anche nelle ore buie

di distanza per poter tenere tutto sotto controllo anche nelle ore buie L’ audio bidirezionale che ti permette sia di ascoltare che di interagire con eventuali visitatori

che ti permette sia di ascoltare che di interagire con eventuali visitatori Il rilevatore di movimento con notifiche in tempo reale che attivi quando sei fuori per sapere se qualcuno si avvicina alla tua casa

Che altro dirti se non che è il mezzo più economico e sicuro per rendere la tua abitazione una roccaforte.

Collegati subito su Amazon e approfitta della promozione per acquistare questa telecamera WiFi da esterno ad appena €39,90. Le spedizioni, come ti dicevo, sono gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.