Telecamera WiFi Tenda da Interno: sicurezza smart a soli 12€

Cerchi una soluzione smart in grado di darti tutta la sicurezza di cui hai bisogno dentro casa e il controllo di ciò che succede anche da remoto? Amazon ha in serbo un’ottima offerta a tempo proprio per te. Questa promozione fa al caso tuo. Si tratta della Telecamera WiFi Tenda da interno. Cosa stai aspettando? L’acquisti con soli 12,99 euro, invece di 21,99 euro.

Completa di tutto, questa videocamera smart ti permette di avere una visuale completa su ogni angolo della tua casa anche da remoto. Grazie alla praticissima app multi-device gestisci sicurezza e protezione direttamente dal tuo smartphone. Una sorveglianza a 360 gradi grazie alla possibilità di gestire l’inquadratura e seguire il movimento.

Insomma, una telecamera WiFi davvero unica e a un prezzo decisamente competitivo. Questo gioiellino è dotato di funzione di rilevamento delle persone e del movimento. In caso di emergenza o necessità, ricevi notifiche in tempo reale. Ottima come WebCam di sicurezza per bambini e anziani, oggi la trovi in promo su Amazon al 41% di sconto.

Telecamera WiFi Tenda: tutto per la tua sicurezza

Proteggi la tua casa e viaggia senza pensieri grazie alla Telecamera WiFi Tenda da interno. Un’occasione unica su Amazon. Mettila in carrello adesso a soli 12,99 euro. Si tratta di un’offerta a tempo, quindi ti consigliamo di essere molto veloce se vuoi aggiudicartene almeno una, ma a questo prezzo meglio farne scorta per posizionarla in ogni angolo della casa.

Grazie a questa telecamera puoi impostare timer di accensione e spegnimento delle lenti per proteggere la privacy della tua famiglia. Inoltre, grazie all’ottimo obiettivo hai video di qualità. Grazie alla visione notturna puoi vedere cosa succede fino a 10 metri con risoluzione 2304 x 1296 pixel. Direzionala dove vuoi con il movimento orizzontale a 360 gradi e verticale fino a 70 gradi.

Non perdere altro tempo. Acquistala subito a soli 12,99 euro, invece di 21,99 euro. La consegna gratis è inclusa con il tuo abbonamento a Prime.