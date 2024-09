Telecomando nuovo per smart TV LG: senza installazione e con 7€

Un telecomando nuovo per la tua smart TV LG così da cambiare canale o andare sulle app senza difficoltà. È identico a quello originale, non ti fa mancare nulla e soprattutto non lo devi programmare: quando lo togli dalla confezione è già pronto per l’utilizzo. Su Amazon lo acquisti a soli 7,99€ oggi.

Risolve tutti i problemi e soprattutto sei abilitato allo zapping sfrenato senza pensieri. È comodo perché è compatibile con tutti i modelli del marchio e nonostante il layout compresso, ha tutti i tasti importanti in bella vista.

Quando lo ricevi a casa scartalo, infila dentro un paio di batterie e inizia ad usarlo come se lo avessi sempre voluto. Non devi né installare qualche programma né programmarlo come si faceva un tempo. Il telecomando riconosce automaticamente il dispositivo e si auto programma.

È compatibile con modelli OLED, LED, 3D e così via. Infatti hai a disposizione il tasto per l’accesso alla home delle applicazioni e l’accesso rapido a servizi del calibro di Netflix e Amazon Prime Video. Con un solo tasto puoi aprire le tue app preferite e goderti lo streaming.

A tal punto ti faccio notare che sono presenti i pulsanti per gestire la gestione multimediale (play/pausa, scorrimento avanti e scorrimento inverso) e i famigerati tasti colorati (giallo, blu, verde, rosso) che oramai si utilizzano per accedere alle funzioni avanzate sui canali del digitale terrestre.

Il dispositivo ha un’ottima portata tanto da funzione fino a 10 metri di distanza.

Telecomando nuovo e universale per smart TV LG: in promozione su Amazon

Il telecomando universale per smart TV LG è l’acquisto giusto se quello che possiedi inizia a fare le bizze. Il prezzo è particolarmente ottimo e il alto positivo è che è pronto all’utilizzo. Collegati su Amazon e acquistalo a soli 7,99 euro.

Con i servizi Prime attivi sul tuo account, le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.