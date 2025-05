Telefoni Android con la batteria scarica, era un bug di Instagram

Chi possiede un telefono Android ha vissuto settimane di frustrazione. Dopo l’aggiornamento di sicurezza di maggio 2025, molti utenti hanno iniziato a lamentarsi della batteria che si scaricava in tempi record. I forum di supporto Google e Reddit si sono riempiti di proteste: telefoni che prima duravano due giorni, a malapena arrivavano a sera.

Instagram prosciugava la batteria dei telefoni Android

All’inizio tutti hanno puntato il dito contro l’aggiornamento. Sembrava il classico caso di patch che aggiusta una cosa e ne rompe un’altra (non sarebbe la prima volta). Ma Google ha scoperto che il vero colpevole era Instagram. Come ha spiegato Big G, il problema non era l’update, ma in un bug dell’app di Instagram che mandava in tilt il sistema. L’app di Meta, infatti, continuava a divorare energia anche quando era in background.

Alcuni utenti, per disperazione, hanno persino disinstallato l’app. I più smanettoni, avevano trovato altre strade per evitare che la batteria del telefono si scaricasse così rapidamente. Disabilitando servizi di sistema come “Android System SafetyCore” e “Private Compute Services”, anche a costo di perdere qualche funzione intelligente.

Ma ora il problema sembra essere stato risolto una volta per tutte. In un post di supporto, Google afferma che Instagram ha aggiornato la sua app.

Non solo Pixel

Il bug non colpiva solo i telefoni Google. Anche il Samsung Galaxy S25 e altri dispositivi Android hanno riscontrato gli stessi problemi. Meta è corsa ai ripari rilasciando la versione 382.0.0.49.84 dell’app, che dovrebbe aver risolto il problema. Google consiglia a tutti gli utenti Android di aggiornare immediatamente Instagram per evitare altri inconvenienti.