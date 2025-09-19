 Telefono Nokia con WhatsApp a soli 36 euro (codice sconto)
Telefono Nokia con WhatsApp a soli 36 euro (codice sconto)

Il telefono Nokia 2660 Flip con design a conchiglia e WhatsApp è protagonista di questa offerta: non sempre è necessario uno smartphone.
Non a tutti serve uno smartphone. Anzi, c’è chi per ragioni anagrafiche o altro preferisce la semplicità di un telefono più tradizionale e facile da usare: in questo caso, Nokia 2660 Flip è la scelta perfetta. Oggi lo trovi in offerta a soli 36,40 euro su eBay. Approfittane semplicemente inserendo il codice promozionale SETTEMBRE25 prima di effettuare il pagamento. È un modello Dual SIM con applicazioni preinstallate come WhatsApp, Facebook, lettore MP3, browser per navigare, torcia e giochi classici. Insomma, ha davvero tutto ciò che serve nel quotidiano, senza complicazioni.

Compra Nokia 2660 Flip a 36 euro

L’offerta su eBay per il telefono Nokia 2660 Flip

Caratterizzato da un design a conchiglia dallo stile elegante, integra un doppio display: quello principale interno da 2,8 pollici e quello esterno da 1,77 pollici. È animato dal processore Unisoc T107 e ha in dotazione 128 MB di memoria (espandibile fino a 32 GB con microSD), fotocamera posteriore con flash LED e batteria rimovibile da 1.450 mAh che assicura giorni di autonomia. Per quanto riguarda la connettività, supporta le reti 4G LTE, il Bluetooth e non manca nemmeno il sintonizzatore radio FM per ascoltare le stazioni preferite. Ci sono anche il pulsante SOS e il jack audio da 3,5 mm per le cuffie. Scopri di più nella pagina dedicata.

Il telefono Nokia 2660 Flip

In questo momento puoi acquistare il telefono Nokia 2660 Flip al prezzo finale di soli 36,40 euro. Come anticipato, per ottenere lo sconto devi solo digitare il codice SETTEMBRE25 nell’apposito campo, prima di pagare, come mostrato qui sotto. La colorazione è Blu.

Il coupon sconto SETTEMBRE25 di eBay

Compra Nokia 2660 Flip a 36 euro

Si tratta di un’offerta proposta da un venditore professionale italiano di eBay che ha già ottenuto oltre 72.000 feedback positivi dai clienti del marketplace. La disponibilità è immediata e c’è la spedizione gratis: ordinalo subito per riceverlo direttamente a casa tua entro pochi giorni, senza spese aggiuntive per il trasporto.

Pubblicato il 19 set 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
19 set 2025
