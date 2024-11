Telegram: disponibile la versione per Windows su PC ARM

L’app ufficiale di Telegram per Windows è disponibile da ormai diversi anni a questa parte e dal 2017 è fruibile anche tramite il Microsoft Store. Da adesso in poi, inoltre, sono fruibili le prime build ufficiali dell’app per su PC ARM.

Telegram: disponibili le prime build per Windows su PC ARM

Telegram ha cominciato a lavorare su una build di Windows su ARM basata su una richiesta di funzionalità sulla sua pagina GitHub, ma a causa di problemi tecnici non sono stati in grado di procedere. Dopo alcune correzioni effettuate direttamente da Microsoft, è stato poi finalmente possibile compilare con successo il codice sorgente per Windows su ARM.

Da notare che, in maniera lenta, ma costante, Microsoft ha lavorato per cercare di migliorare il più possibile i problemi di compatibilità di Windows su ARM per gli sviluppatori. Ad esempio, nell’ultima build Insider Preview nel Canary Channel rilasciata nelle score ore, il colosso di Redmond ha incluso un importante aggiornamento delle funzionalità dell’emulatore Prism per Windows su ARM. Si tratta di un aggiornamento di particolare rilievo, in quanto permette a un maggior numero di applicazioni x86 a 64 bit (x64) di funzionare sotto emulazione.

Microsoft ha già spedito questo nuovo aggiornamento di Prism nel recente rilascio di Windows 11, versione 24H2, per permettere ad Adobe Premiere Pro 25 di funzionare su Windows su PC ARM. Con questa nuova build Canary, Microsoft sta estendendo tale capacità a qualsiasi applicazione x64 sotto emulazione. Alcuni giochi e app creative che non funzionavano sui PC ARM a causa dei requisiti della CPU ora funzioneranno utilizzando l’ultimo aggiornamento di Prism.