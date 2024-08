Telegram festeggia il compleanno con i super canali

Telegram ha annunciato una nuova versione dell’app per festeggiare il suo 11esimo compleanno. Molte novità riguardano i creatori di contenuti, tra cui l’abbonamento mensile pagato in Stars che possono essere convertite in criptovalute Toncoin. Sono inoltre disponibili i super canali e un visualizzatore di documenti in iOS.

Novità di Telegram

Gli utenti possono supportare i creatori di contenuti e i canali attraverso le Star Reactions (reazioni stella). I proprietari dei canali riceveranno il 100% delle stelle che possono essere convertite in criptovalute Toncoin o sconti sulle inserzioni. I post con reazioni stella mostrano una classifica con i migliori donatori, ma gli utenti possono scegliere di non apparire se preferiscono una maggiore privacy.

I creatori di contenuti ora possono creare speciali link d’invito che permettono agli utenti di unirsi ad un canale con un pagamento mensile in stelle di Telegram. Il canale può essere quindi usato per condividere contenuti extra, media in anteprima e dirette streaming VIP.

I proprietari dei canali possono invece monetizzare i loro sforzi pubblicando foto e video a pagamento nei canali. Telegram addebita quasi zero commissioni quando gli sviluppatori o i proprietari dei canali usano le loro stelle per ricevere ricompense in Toncoin. Se i creatori di contenuti decidono di reinvestire le stelle nella promozione del loro canale con inserzioni, Telegram offrirà uno sconto del 30%.

I canali Telegram mostrano solo nome e immagine del canale stesso. Con la nuova versione dell’app è possibile trasformare un canale in un super canale (più simile ad un gruppo), mostrando l’autore del messaggio.

Infine, gli utenti iOS vedranno il nuovo visualizzatore che apre i documenti (.pdf, .xls, .docx e altri) in schede separate del browser integrato. La nuova versione di Telegram è già disponibile su iOS e tramite il download dal sito ufficiale. Sul Google Play Store arriverà nei prossimi giorni.