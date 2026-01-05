Telegram si rifà il look, Liquid Glass su iOS e riassunti AI dei post

Telegram inaugura l’anno nuovo con l’effetto “Liquid Glass” su iOS e riassunti AI di articoli e post. Il primo aggiornamento del 2026 è disponibile per il download, anche se tecnicamente sarebbe dovuto essere l’ultimo del 2025. Ma i revisori dell’App Store di Apple prendono le vacanze troppo sul serio, secondo le parole (ironiche ma non troppo) del team di Telegram. Ecco spiegato il ritardo di qualche settimana e un update che porta novità che divideranno gli utenti iPhone tra entusiasti del nuovo look e nostalgici della vecchia interfaccia.

Aggiornamento Telegram, su iOS arriva Liquid Glass

La novità principale di questo aggiornamento è puramente estetica, e si chiama Liquid Glass, lo stile di design che Apple ha introdotto con iOS 26, tutto basato su effetti che richiamano il vetro, trasparenze sofisticate e animazioni che dovrebbero dare l’impressione di fluidità.

Telegram aveva già alcuni elementi simili sparsi qua e là nell’interfaccia, ma questo è un restyling totale. Ogni componente dell’app è stato ridisegnato per integrarsi perfettamente con il linguaggio visivo di iOS 26. Trasparenze avanzate che lasciano intravedere cosa c’è sotto, animazioni fluide quando si scorre tra le chat, effetti vetro ovunque.

È bello? Dipende. Se si ama il design moderno di Apple, con tutti i suoi strati trasparenti e gli effetti visivi sofisticati, probabilmente, sì. La cosa interessante è che Telegram, che ha sempre fatto le cose a modo suo anche su iOS, ha deciso di conformarsi completamente al linguaggio di design di Apple. Non è un tradimento della sua identità, ma è un cambio di filosofia, invece di distinguersi visivamente, ora l’app vuole mimetizzarsi perfettamente nell’ecosistema iOS.

L’AI che riassume i post

Nemmeno Telegram, con tutta la sua retorica sulla privacy e la resistenza alle mode tecnologiche, è riuscita a resistere alle sirende dell’intelligenza artificiale. L’aggiornamento di gennaio 2026 introduce i riassunti automatici dei post tramite l’AI.

La funzione serve principalmente per i post lunghissimi all’interno dei canali. Ora si può chiedere all’AI di riassumere il tutto in poche righe, così si scopre se vale davvero la pena leggere l’originale o se si può tranquillamente ignorarlo. I riassunti funzionano anche nella modalità Instant View, quella che apre rapidamente i link senza caricare pagine web complete.

La privacy decentralizzata

Telegram sa che il suo pubblico è particolarmente sensibile al tema della privacy. La soluzione per evitare di mandare tutti i dati degli utenti a OpenAI per far generare i riassunti è Cocoon, una rete decentralizzata progettata specificamente per garantire la massima riservatezza. Secondo Telegram, ogni richiesta di riassunto è criptata end-to-end per proteggere i dati dell’utente. L’AI legge il contenuto, genera il riassunto, e tutto avviene in un ambiente che teoricamente non memorizza niente e non traccia nessuno.

Teoricamente. Cocoon potrebbe essere davvero una rete decentralizzata che protegge la privacy. Oppure potrebbe essere l’ennesima infrastruttura che promette anonimato, ma raccoglie comunque metadati, schemi di utilizzo e altre informazioni che tecnicamente non riguardano il contenuto dei messaggi, ma sono comunque dati sugli utenti. Benvenuti nel 2026, dove anche Telegram ha deciso che il futuro è nel segno dell’intelligenza artificiale.