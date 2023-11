Telegram Premium in regalo con i giveaway nei canali

La software house fondata da Pavel Durov ha annunciato una novità molto interessante. I proprietari dei canali possono organizzare giveaway per distribuire premi ai loro follower, tra cui abbonamenti a Telegram Premium. A partire da ieri, gli utenti hanno inoltre a disposizione più potenziamenti (boost) da assegnare ai canali.

Telegram Premium gratis con i giveaway

I giveaway non sono certo una novità di Telegram, in quanto molti social media offrono questo tipo di regali. Pavel Durov sottolinea che spesso si tratta di truffe perché non è chiaro come vengano scelti i vincitori. Telegram è invece la prima piattaforma che assegna i regali in modo realmente casuale.

I proprietari dei canali possono creare un giveaway in pochi passi. È possibile indicare il numero di vincitori, la durata e le regole di partecipazione (ad esempio, tutti o solo nuovi iscritti, il paese di residenza e l’iscrizione ad altri canali). Nel caso degli abbonamenti Premium, i vincitori riceveranno il link con il codice regalo da inserire al momento della sottoscrizione.

Durov ha organizzato un giveaway che prevede 10.000 abbonamenti Premium per sei mesi in regalo. Possono partecipare tutti gli iscritti al suo canale (vecchi e nuovi). I vincitori verranno selezionati il 13 novembre alle ore 17:00.

Ovviamente l’organizzatore del giveway deve pagare gli abbonamenti in anticipo (Durov ha speso 200.000 dollari) tramite app, @PremiumBot o Fragment. Per ogni abbonamento regalato, i canali ottengono quattro potenziamenti (boost) che possono essere utilizzati per salire di livello e quindi sbloccare funzionalità aggiuntive, come la possibilità di pubblicare storie aggiuntive.

Anche gli abbonati Premium ricevono ora quattro potenziamenti (invece di uno) che possono essere assegnati allo stesso canale o a più canali. Chi regala un abbonamento riceve tre potenziamenti, mentre chi riceve il regalo ottiene un potenziamento. Nel caso di un giveaway, i quattro potenziamenti verranno automaticamente assegnati al canale.