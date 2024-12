Telegram: programmi di affiliazione e ricerca AI

La software house guidata da Pavel Durov ha annunciato un nuovo aggiornamento, dopo quello di metà novembre. La principale novità di Telegram sono i programmi di affiliazione che permettono ai creatori di contenuti e agli sviluppatori di mini app di monetizzare i loro sforzi e aumentare il numero di utenti. La nuova versione dell’app include anche la ricerca degli sticker con AI.

Novità di Telegram

Telegram sottolinea che i programmi di affiliazione sono campagne promozionali completamente trasparenti sia per gli influencer che per il loro pubblico con chiari termini che possono essere verificati da chiunque. Tutti gli utenti e i canali possono guadagnare stelle partecipando ai programmi lanciati dagli sviluppatori.

I programmi di affiliazione sono elencati in Impostazioni > Le mie stelle > Guadagna stelle . Possono essere ordinati in base a redditività, data e ricavi. Dopo aver scelto un programma è sufficiente condividere il link di affiliazione. Quando qualcuno usa il link per accedere ad una mini app ed effettua acquisti con le stelle di Telegram, l’utente guadagna una commissione. Gli acquisti dagli affiliati garantiscono commissioni per l’intera durata del programma di affiliazione.

Tutti gli sviluppatore di mini app o bot possono avviare un programma di affiliazione e specificare quale percentuale dei loro futuri ricavi sono disposti a condividere con coloro che invitano gli utenti. Possono anche decidere per quanto tempo vogliono condividere i ricavi dopo che un utente inizia a interagire con la loro mini app.

L’intelligenza artificiale viene sfruttata per cercare gli sticker (adesivi). Il pannello degli sticker supporta ricerche complesse con più parole chiave. Ad esempio, digitando “gatto che beve caffè” verrà mostrato istantaneamente lo sticker cercato tra gli oltre 40.000 disponibili. Gli utenti Premium possono usare la ricerca AI anche nella sezione emoji.

La nuova versione di Telegram include altre due novità. L’utente può aggiungere college di foto e video (massimo sei) nelle storie, scegliendo vari layout. Il collage può essere successivamente modificato trascinando foto e video nella posizione desiderata. Infine, le didascalie per i media nelle chat possono essere spostate in alto, toccando il pulsante “Sposta didascalia in alto” nell’editor.