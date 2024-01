Telegram rivoluziona le chiamate e riduce il consumo della batteria

Telegram si appresta a rilasciare la versione 10.5.0, che porterà una radicale trasformazione dell’interfaccia delle chiamate vocali e video. L’aggiornamento rientra nella strategia di costante innovazione della popolare app di messaggistica criptata, che di recente ha introdotto anche le Storie in stile Instagram, per celebrare i 10 anni dal lancio. La nuova release combina un design più moderno e accattivante con funzionalità ottimizzate, confermando l’impegno di Telegram nel rinnovarsi continuamente per rimanere al passo con le tendenze del settore.

Con il nuovo aggiornamento, l’app di messaggistica istantanea ha completamente ridisegnato l’interfaccia delle chiamate vocali e video, migliorandone sia l’estetica che le performance. Le animazioni dinamiche e gli sfondi che cambiano a seconda dello stato della chiamata non sono solo un tocco stilistico, ma un modo per ottimizzare l’utilizzo delle risorse e ridurre il consumo della batteria.

Grazie a questi accorgimenti, le chiamate impattano meno sulle prestazioni, specialmente sui dispositivi più datati. L’update introduce inoltre miglioramenti concreti alla qualità delle comunicazioni vocali e video, grazie ad una maggiore stabilità e chiarezza delle conversazioni. In sintesi, il restyling di Telegram permette di chiamare in modo più performante e affidabile, a tutto vantaggio dell’esperienza utente.

Thanos Snap su Android

Con la nuova versione 10.5.o arriva “Thanos Snap“, la nuova spettacolare animazione di cancellazione dei messaggi per Android ispirata all’universo Marvel, che fa scomparire le chat con un semplice tocco ed un effetto visivo d’impatto. L’animazione è stata progettata per ridurre il consumo della batteria. Sono stati implementati e migliorati anche i bot all’interno dell’app, che ora possono reagire ai messaggi, gestire reazioni, citazioni e link, oltre ad inviare risposte ad altre chat o argomenti. Gli utenti possono quindi contare su automazioni più evolute e funzionalità avanzate per personalizzare l’esperienza su Telegram.

Gli utenti chiedono innovazioni più sostanziali

I recenti miglioramenti introdotti da Telegram con la versione 10.5.0, in particolare l’ottimizzazione energetica e il restyling delle chiamate, rappresentano senz’altro un progresso positivo per l’app di messaggistica. L’aggiunta divertente della nuova animazione “Thanos Snap” per la cancellazione dei messaggi è un tocco creativo, anche se sarebbe auspicabile l’introduzione di feature più sostanziali. L’implementazione delle Storie anche in versione desktop e una gestione migliorata e più intuitiva delle cartelle chat sarebbero novità rilevanti.

Innovazioni come queste potrebbero rendere l’app di messaggistica non solo più user-friendly per gli utenti esistenti, ma anche più attrattiva verso un pubblico più ampio. Telegram ha in programma ulteriori miglioramenti, come la gestione avanzata dei gruppi e interfacce personalizzabili. L’app si sta adeguando anche alle nuove sfide normative, per soddisfare i requisiti legali e di sicurezza, come la recente decisione di consentire la rimozione di contenuti pirata dalle piattaforme.