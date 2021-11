Telegram semplifica la ricerca dei media condivisi

Dopo aver introdotto e migliorato la funzionalità delle dirette streaming, la software house russa ha ora spostato l'attenzione verso altri aspetti dell'app di messaggistica. Con Telegram 8.2 è stata semplificata la ricerca dei media condivisi, aggiunta la possibilità di approvare i link di invito ai canali e inserite altre emoji interattive. Molte novità sono specifiche per iOS.

Telegram 8.2 per Android e iOS: tutte le novità

Ogni chat ha una sezione di media condivisi (foto, video, musica, file) che cresce costantemente, quindi diventa difficile trovare i vecchi contenuti. Telegram ha aggiunto una barra laterale con la data che permette di scorrere rapidamente i media. Eventualmente è possibile ingrandire o rimpicciolire la schermata con la gesture “pinch-to-zoom”, in modo da diminuire o aumentare il numero di miniature per ogni riga. Toccando la barra della data o i tre puntini in alto a destra viene mostrata l'interfaccia calendario con i media suddivisi per giorno.

I link di invito consentono agli utenti di diventare membro di un canale. Ora è possibile scegliere un'opzione specifica per richiedere l'approvazione da parte degli amministratori. Prima dell'approvazione è possibile visualizzare i profili e le biografie di chi ha richiesto l'accesso. Ai link di invito è possibile anche assegnare un'etichetta per una migliore organizzazione.

Le altre quattro novità sono esclusive per iOS. In Telegram 8.2 sono stati aggiunti 8 nuovi temi per l'intera app, i tempi di viaggio (a piedi, auto o mezzi pubblici) per le posizioni condivise, la conversione automatica del testo del messaggio nella didascalia della foto e il nuovo design delle impostazioni. Ricordiamo che a fine ottobre è stato annunciato l'arrivo dei messaggi sponsorizzati nei canali pubblici con almeno 1.000 iscritti.