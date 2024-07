Telemarketing aggressivo e spam: con Incogni risolvi subito

Telemarketing aggressivo o posta elettronica invasa da spam: normale routine ormai. Incogni è l’unico tool capace di porre fine a questo enorme fastidio. Questo strumento ingegnoso elimina i dati personali degli utenti dai database dei data broker. In che modo? Scopriamolo.

Telemarketing aggressivo? Incogni è il tool che aspettavi

Incogni protegge i tuoi dati dagli spammer e dalle chiamate indesiderate. Basta attivare l’abbonamento, creare l’account e specificare quali informazioni personali devono sparire. Una volta fatto ciò, il team del tool prende il comando, contattando direttamente i data broker per chiedere la rimozione dei tuoi dati.

Se il termine “data broker” ti suona nuovo, si tratta di aziende che fanno soldi raccogliendo e gestendo dati personali per poi rivenderli. I dati possono essere nome, cognome, numeri di telefono, email e molto altro. Una volta che questi dati iniziano a girare, è come cercare di fermare una cascata con un ombrello.

Scegliere Incogni significa creare una specie di muro invisibile intorno ai propri dati. Difende la tua identità, riducendo il rischio di furti e tentativi di phishing. Inoltre, impedisce che le tue informazioni finiscano nelle mani sbagliate.

Un altro vantaggio di Incogni è la sua accessibilità economica. I piani tariffari sono in offerta. L’abbonamento annuale, che costa 6,99 euro al mese (IVA esclusa), è un vero affare grazie allo sconto del 50%. Se ti piace invece vivere la vita alla giornata, il piano mensile è disponibile a 13,98 euro al mese (IVA esclusa).

Non c’è nemmeno da preoccuparsi per i vincoli contrattuali. L’abbonamento può essere disdetto in qualsiasi momento, e c’è la garanzia di rimborso entro 30 giorni. Insomma, Incogni rappresenta la soluzione efficace contro il telemarketing aggressivo e lo spam. Adesso potrai dormire sonni tranquilli sapendo che esiste Incogni.