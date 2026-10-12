Telemarketing con numeri falsi: sanzioni per due società

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha inflitto sanzioni a due società per non aver effettuato controlli sull’uso di numerazioni false. Retelit Digital Services S.p.A. e Tekmind S.r.l. dovranno pagare una somma complessiva di 822.500 euro. AGCOM ha inoltre pubblicato gli ultimi dati disponibili sul filtro anti-spoofing attivato a fine agosto 2025.

Telemarketing con numeri falsi

Con la delibera n. 106/25/CONS di fine aprile 2025 è stato introdotto il blocco delle chiamate internazionali effettuate da numeri di telefono fissi con prefisso italiano, sfruttando la cosiddetta tecnica del Call Line Identity (CLI) spoofing. Questo primo filtro anti-spoofing è attivo dal 19 agosto 2025. Il secondo filtro, attivo dal 19 novembre 2025, blocca anche le chiamate effettuate dall’estero con numeri di telefono mobile.

Durante l’attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle numerazioni per finalità di teleselling e telemarketing, AGCOM ha avviato due procedimenti nei confronti di Retelit Digital Services S.p.A. e Tekmind S.r.l., al termine dei quali ha inflitto sanzioni di 700.000 e 122.500 euro, rispettivamente.

I suddetti filtri hanno permesso di bloccare milioni di chiamate provenienti dall’estero e, allo stesso tempo, di individuare i call center italiani che violano la normativa. Le due società non hanno attuato le misure stabilite dall’autorità, in particolare la verifica della correttezza delle numerazioni utilizzate, generate tramite spoofing.

Bloccate oltre 190 milioni di chiamate illecite

AGCOM riporta che, nei primi otto mesi del 2026, i filtri anti-spoofing hanno bloccato circa 191 milioni di chiamate (7,2% del totale) provenienti dall’estero con numero chiamante italiano contraffatto o non conforme alle specifiche internazionali. In dettaglio:

38 milioni con numero fisso italiano, pari all’1,4% del totale delle chiamate internazionali

148 milioni con numero mobile italiano, pari al 49% delle chiamate con numero mobile italiano

4,6 milioni con numero non conforme alle specifiche internazionali, pari allo 0,2% del totale delle chiamate internazionali

Rispetto al periodo 1-18 novembre 2025 (prima dell’estensione del blocco alle numerazioni mobile), le chiamate dall’estero con numero mobile italiano sono diminuite del 95% (da 26,8 a 1,2 milioni al giorno), mentre il traffico internazionale complessivo si è ridotto di circa due terzi (da 34 a 11 milioni di chiamate al giorno).