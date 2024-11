Telemarketing selvaggio: ecco lo strumento migliore per difendersi

Le chiamate indesiderate e i messaggi spam che si ricevono a ogni ora del giorno rientrano nella pratica scorretta del telemarketing selvaggio. Si tratta di una delle piaghe silenti più diffuse tra le persone che navigano in Internet, contro cui è difficile difendersi. O almeno, per quanto riguarda quest’ultimo elemento, è cioè che pensa la maggior parte delle vittime, se non tutte.

In realtà una soluzione esiste già, ed è anche piuttosto efficace. Stiamo parlando di Incogni, uno strumento sviluppato dal team di Surfshark (noto fornitore VPN) in grado di eliminare i dati personali dal web. Perché è importante rimuovere le proprie informazioni dai database dei broker di dati, vale a dire quelle società che raccolgono prima e vendono poi i dati lasciati in maniera inconsapevole dagli utenti durante la loro navigazione web? Perché proprio questi dati sono alla base del telemarketing selvaggio.

In questi giorni è possibile attivare il piano annuale di Incogni con il 58% di sconto, sfruttando il codice BFCM24. L’offerta è disponibile su questa pagina del sito ufficiale Incogni.

Come riscattare il 58% di sconto sul piano annuale di Incogni

Per riscattare il 58% di sconto sul piano di 12 mesi del servizio Incogni ecco i passaggi da seguire:

Vai a questa pagina del sito Incogni.

Premi sul pulsante “Get Incogni”.

Fai clic ora su “Get Annual Plan”.

Sotto “Order summary” individua il campo “Enter coupon code” e digita il codice promozionale BFCM24.

Seleziona il tasto “Apply”. Dopo aver applicato il coupon, lo sconto sul piano annuale di Incogni passa dal 50% al 58%, con il prezzo mensile che scende così da 6,99 euro al mese a 5,87 euro al mese. La promozione include inoltre una garanzia di rimborso da richiedere entro 30 giorni dalla data di acquisto. Vai all’offerta di Incogni