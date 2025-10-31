 Telepass, ecco l'offerta di Halloween: Grab&Go è in sconto e 15€ di cashback
Telepass, ecco l'offerta di Halloween: Grab&Go è in sconto e 15€ di cashback

Non viaggi spesso in autostrada ma vorresti ugualmente sfruttare il Telepass senza un canone fisso? L'offerta di Halloween fa al caso tuo.
Telepass, ecco l'offerta di Halloween: Grab&Go è in sconto e 15€ di cashback
Non viaggi spesso in autostrada ma vorresti ugualmente sfruttare il Telepass senza un canone fisso? L'offerta di Halloween fa al caso tuo.

Non viaggi spesso in autostrada però vorresti sfruttare ugualmente il Telepass senza dover pagare un canone fisso? L’azienda ha studiato una soluzione appositamente indicata per questo bisogno: si chiama Grab&Go.

Il dispositivo ha un costo di 1€ al giorno se si usa al pedaggio o se si usufruisce degli altri servizi di mobilità inclusi nell’app di Telepass. La promo, che scade oggi nel giorno di Halloween, mette in sconto Grab&Go al prezzo di 19,90€ per l’acquisto online invece di 29,90€. Ma le sorprese non sono finite qui: andiamo a scoprirle.

Le promo di Telepass per Halloween: c’è anche il cashback di 15€ sul pedaggio

Lo sconto sul Grab&Go è attivo anche sull’attivazione: da 20€ passa a 14,90€ fino al 31 gennaio 2026. Ma l’altra grande novità di Telepass, da sfruttare sempre fino al 31 gennaio, è il cashback fino a 15€ sul pedaggio.

Per riscattare il rimborso è necessario acquistare il dispositivo entro la mezzanotte di oggi, attivarlo in app e inserire il codice TLP15 entro il 31 gennaio 2026. Così è possibile risparmiare ogni mese sui pedaggi. Il regolamenteo dell’iniziativa stabilisce che il limite mensile è di 3€.

Per quanto riguarda Telepass Grab&Go, include i seguenti servizi:

  • Autostrada: pagamento del pedaggio senza fermarsi al casello;
  • Strisce Blu: pagamento e gestione delle soste in app;
  • Parcheggi Convenzionati: accesso ai parcheggi con il proprio dispositivo Telepass;
  • Vignette elettroniche: acquisto in app delle vignette per Svizzera, Austria, Slovenia e Repubblica Ceca;
  • Area C di Milano: accesso libero senza la necessità del ticket;
  • Traghetto Stretto di Messina: imbarco del veicolo senza code per l’acquisto del biglietto;
  • Memo: promemoria delle scadenze importanti del tuo veicolo.

Tutto questo senza alcun abbonamento nè vincoli da rispettare. Basta acquistare il dispositivo direttamente sul sito di Telepass e attivarlo scaricando l’app, inquadrando il QR Code sull’apparecchio e seguire le istruzioni per completare la procedura.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 31 ott 2025

Edoardo D'amato
