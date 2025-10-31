Telepass, ecco l'offerta di Halloween: Grab&Go è in sconto e 15€ di cashback

Non viaggi spesso in autostrada però vorresti sfruttare ugualmente il Telepass senza dover pagare un canone fisso? L’azienda ha studiato una soluzione appositamente indicata per questo bisogno: si chiama Grab&Go.

Il dispositivo ha un costo di 1€ al giorno se si usa al pedaggio o se si usufruisce degli altri servizi di mobilità inclusi nell’app di Telepass. La promo, che scade oggi nel giorno di Halloween, mette in sconto Grab&Go al prezzo di 19,90€ per l’acquisto online invece di 29,90€. Ma le sorprese non sono finite qui: andiamo a scoprirle.

Le promo di Telepass per Halloween: c’è anche il cashback di 15€ sul pedaggio

Lo sconto sul Grab&Go è attivo anche sull’attivazione: da 20€ passa a 14,90€ fino al 31 gennaio 2026. Ma l’altra grande novità di Telepass, da sfruttare sempre fino al 31 gennaio, è il cashback fino a 15€ sul pedaggio.

Per riscattare il rimborso è necessario acquistare il dispositivo entro la mezzanotte di oggi, attivarlo in app e inserire il codice TLP15 entro il 31 gennaio 2026. Così è possibile risparmiare ogni mese sui pedaggi. Il regolamenteo dell’iniziativa stabilisce che il limite mensile è di 3€.

Per quanto riguarda Telepass Grab&Go, include i seguenti servizi:

Autostrada : pagamento del pedaggio senza fermarsi al casello;

: pagamento del pedaggio senza fermarsi al casello; Strisce Blu : pagamento e gestione delle soste in app;

: pagamento e gestione delle soste in app; Parcheggi Convenzionati : accesso ai parcheggi con il proprio dispositivo Telepass;

: accesso ai parcheggi con il proprio dispositivo Telepass; Vignette elettroniche : acquisto in app delle vignette per Svizzera, Austria, Slovenia e Repubblica Ceca;

: acquisto in app delle vignette per Svizzera, Austria, Slovenia e Repubblica Ceca; Area C di Milano : accesso libero senza la necessità del ticket;

: accesso libero senza la necessità del ticket; Traghetto Stretto di Messina : imbarco del veicolo senza code per l’acquisto del biglietto;

: imbarco del veicolo senza code per l’acquisto del biglietto; Memo: promemoria delle scadenze importanti del tuo veicolo.

Tutto questo senza alcun abbonamento nè vincoli da rispettare. Basta acquistare il dispositivo direttamente sul sito di Telepass e attivarlo scaricando l’app, inquadrando il QR Code sull’apparecchio e seguire le istruzioni per completare la procedura.