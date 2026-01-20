 Tempesta solare G4: impatto sulle comunicazioni
La tempesta geomagnetica in corso, dovuta al brillamento solare del 18 gennaio, potrebbe causare interruzioni delle comunicazioni satellitari.
La tempesta geomagnetica in corso, dovuta al brillamento solare del 18 gennaio, potrebbe causare interruzioni delle comunicazioni satellitari.
SDO

Lo Space Weather Prediction Center del NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) degli Stati Uniti ha comunicato che è in corso una tempesta geomagnetica di livello G4 causata dal brillamento solare e conseguenze espulsione di massa coronale (simile a quella di ottobre 2024). Nelle prossime ore potrebbero esserci problemi per le comunicazioni. L’effetto più gradevole è l’aurora boreale visibile anche al Nord Italia.

Possibili problemi per satelliti e reti elettriche

Tutto è iniziato il 18 gennaio alle ore 18:09 italiane. Lo Space Weather Prediction Center ha registrato un brillamento solare di classe X, la più alta in termini di intensità (le altre sono A, B, C e M). In particolare è stata misurata una potenza di X1.9.

Successivamente si è verificata un’espulsione di massa coronarica (CME) che ha generato la tempesta geomagnetica di classe G4. A partire a ieri sera, la Terra è stata quindi colpita dall’emissione di campi magnetici. La tempesta potrebbe causare l’interruzione delle comunicazioni satellitari, la degradazione del segnale GPS e danni alle reti elettriche e idriche.

Le radiazioni solari possono anche causare l’interruzione delle comunicazioni in alta frequenza alle regioni polari e incrementare il rischio di esposizione per gli astronauti. L’arrivo della tempesta solare è confermata dall’aurora boreale. Quando le particelle del vento solare colpiscono l’atmosfera terrestre si possono vedere luci di vario colore (verde, viola, blu, rosso e rosa).

Essendo una tempesta geomagnetica molto intesa, l’aurora boreale è visibile anche a latitudini più basse. Sui social media sono state pubblicate diverse immagini provenienti dal Nord Italia. La foto è stata scattata ieri sera sul Passo Pura (Friuli-Venezia Giulia).

Fonte: US Space Weather Prediction Center

Pubblicato il 20 gen 2026

Luca Colantuoni
20 gen 2026
