Tenda MF6: PREZZO MINIMO STORICO per la saponetta Wi-Fi 6

Ecco l’offerta a tempo di Amazon che propone Tenda MF6 al suo prezzo minimo storico. È la saponetta che si connette ai network 4G-LTE e che ti permette di creare ovunque, in mobilità, una rete Wi-Fi 6 sicura per condividere l’accesso a Internet con tutti i tuoi dispositivi, dal computer allo smartphone. Si tratta della soluzione ideale per chi viaggia spesso e non vuole trovarsi costretto a dover continuamente trasformare il proprio telefono in un hotspot o vuole evitare i rischi che potenzialmente si nascondono nelle reti dei luoghi pubblici come bar, ristoranti, stazioni e aeroporti.

L’offerta di Amazon sulla saponetta Tenda MF6

A distinguerlo dalla concorrenza è anche un display a colori da 1,44 pollici posizionato sulla parte frontale che mostra informazioni come i dati utilizzati, la velocità (può arrivare fino a 286 Mbps), il codice QR per il collegamento rapido e l’autonomia residua (fino a 8,5 ore con una sola ricarica). La gestione avviene senza costringere l’utente a scaricare applicazioni, semplicemente accedendo al sito tendawifi.com. Scopri di più nella scheda completa.

Al prezzo finale di soli 44,49 euro, Tenda MF6 è la scelta migliore che tu possa fare oggi per acquistare una saponetta evoluta e dalle prestazioni elevate, con un forte risparmio. Non lasciarti sfuggire lo sconto, applicato in automatico, e comprala al minimo storico.

Nella confezione sono inclusi un cavo da USB-A a USB-C, la batteria ricaricabile (anche con un powerbank) e il manuale utente. Lo puoi ordinare adesso per riceverlo a casa tua già entro domani con la consegna gratuita oppure presso un punto di ritiro a tua scelta.