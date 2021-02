Tenda MW5: Sistema Wi-fi Mesh in offerta su Amazon (-21%)

Tenda è un produttore che si occupa di connettività, sviluppa una serie di apparati per la gestione delle reti come router, powerline, range extender e molto altro. Oggi il sistema mesh Tenda MW3 va in offerta su Amazon a 93,99€, un sconto del 21% che corrisponde ad un risparmio di 25 euro.

In una rete mesh gli apparati connessi tra loro diffondono la connessione garantendo una copertura Wi-Fi completa in tutte le stanze di casa o in ufficio. Il sistema completo Tenda MW3 riesce a coprire fino a 350mq, è dotato di 3 dispositivi dal design semplice ed elegante a forma di cubo, che ben si adattano agli arredamenti moderni.

La rete mesh si installa in pochi e semplici passaggi sfruttando l’apposita app Tenda WiFi, disponibile per iOS e Android, o utilizzanto il software per PC. Il sistema permette di creare una rete ospite e di dare priorità di banda a determinati dispositivi, è disponibile anche una funzione Parental Control per filtrare i contenuti visualizzati dai propri figli.

Inoltre gli apparati Tenda MW3 si interfacciano con l’assistente vocale Amazon Alexa e permettono di comandare tutti i dispositivi compatibili con l’ecosistema Amazon Echo.

Oggi il sistema mesh Tenda MW3 è disponibile in offerta su Amazon a 93,99€, con uno sconto del 21% rispetto al prezzo solito. Non manca la spedizione espressa Prime con consegna garantita entro 1-2 giorni lavorativi.