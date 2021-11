Tenda Nova MW6: il kit Wi-Fi mesh a cui non riuscirai a resistere

Oggi ti riportiamo un’offerta davvero sensazionale su un kit Wi-Fi mesh dal rapporto qualità/prezzo incredibile. Si tratta del Tenda Nova MW6, un kit estremamente versatile e affidabile che raggiunge il suo minimo storico su Amazon, in occasione del Black Friday in anticipo.

Kit Wi-Fi mesh Tenda Nova MW6: caratteristiche tecniche

L’MW6 di Tenda è uno dei kit più accessibili del mercato, seppur decisamente efficiente. Il raggio d’azione è di ben 350m2, ideale per appartamenti di grandi dimensioni o locali commerciali. La velocità di connessione raggiunge i 1200Mbps, quindi pienamente compatibile con le reti in Fibra. La configurazione è estremamente semplice, grazie all’applicazione dedicata che con soli 3 passaggi guidati, consente di avere la rete pronta all’utilizzo in pochi minuti. Sarà sufficiente collegare il router primario al modem principale, ed associare il satellite a quest’ultimo. Il nome e la password rimarranno invariati così da semplificare l’accesso a tutti gli utenti. Molto comoda la funzione che collega automaticamente il dispositivo al nodo più vicino, così da ottenere sempre le massime prestazioni senza alcun intervento da parte dell’utente. Ottima la possibilità di collegare fino a 90 dispositivi contemporaneamente, in particolare per un uso professionale del kit. Dal punto di vista dell’efficacia, quindi, Tenda offre un sistema decisamente pratico e funzionale.

Trattandosi di rete, naturalmente non è stata trascurata la sicurezza. È possibile verificare in tempo reale gli utenti connessi, e bloccare quelli non autorizzati con un solo tocco così da salvaguardare la propria privacy. Presente il parental control che permette di gestire i siti accessibili, gli orari di navigazione e la durata per ogni dispositivo, così da proteggere i più piccoli dai pericoli del web. Ottima anche la possibilità di generare una rete guest dedicata agli ospiti, così da estendere l’accesso mantenendo la massima riservatezza. Eccezionale anche l’integrazione con Alexa che consente di gestire tutti i dispositivi smart home connessi alla rete direttamente attraverso i nodi.

Grazie ad uno sconto del 33%, il Tenda Nova MW6 da 2 dispositivi è acquistabile su Amazon a soli 67,45 euro per un risparmio di ben 32,54 euro, prezzo più basso mai registrato.