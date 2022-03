Tenda PH3: il kit Powerline e Wi-Fi per la Fibra a meno di 30 euro

Più volte ti ho suggerito qualche buona offerta sui kit Powerline, ovvero quelle soluzioni che ti consentono di trasferire la rete dati sull’impianto elettrico, coprendo in un colpo l’intera casa. Quella di oggi però è una promozione davvero incredibile: con meno di 30 euro puoi portare a casa il kit Tenda PH3 con velocità fino a 1000 Mega su Amazon, al minimo storico per circa metà prezzo.

Kit Powerline Tenda PH3: caratteristiche tecniche

Il kit come da tradizione è estremamente semplice da utilizzare e si compone di due dispositivi. Il primo dovrai collocarlo nei pressi del modem e collegarlo a quest’ultimo dopo averlo inserito nella presa elettrica. Fatto ciò, avrai la rete dati che coinvolge l’intero impianto elettrico della casa così da accedervi da qualsiasi stanza. Il secondo dispositivo, quindi, andrà posizionato in una qualsiasi delle stanze da coprire con la connessione a Internet. Ognuno di questi possiede una porta RJ45 Gigabit LAN per la connessione via cavo, che garantisce la massima velocità e stabilità della rete. Naturalmente, nulla vieta di collegare un router o uno switch ethernet per aumentare il numero di dispositivi collegabili tramite cavo.

Non manca, tuttavia, la connessione wireless dual-band anche in questo caso capace di fornire una velocità di trasferimento fino a 1Gbps. Questo significa che il kit è perfettamente compatibile, in entrambe le modalità, con la reti Fibra. I due device, infatti, possono essere utilizzati anche come semplici extender così da allargare il raggio della rete Wi-Fi. È presente un pratico tasto WPS che con un solo gesto ti consentirà di associare i dispositivi al modem principale. In questo caso il nome e la password di rete non cambieranno. Completa la dotazione la possibilità di generare una rete dedicata agli ospiti così da condividere la connessione con la massima privacy e sicurezza. Un prodotto a dir poco accessibile e pratico per portare internet dove vuoi, a casa o nel tuo locale commerciale, senza preoccuparti della posizione del modem.

Grazie ad uno sconto del 43%, il kit Tenda PH3 è disponibile su Amazon a soli 28,37 euro per un risparmio di ben 21,62 euro sul prezzo di listino.

