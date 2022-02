Tenda RX9 Pro: il router Wi-Fi 6 a 3000Mbps a meno di 60 euro

Se sei alla ricerca di un buon router che ti dia ad un prezzo accessibile velocità, affidabilità e sicurezza, allora sei nel posto giusto. Ad un prezzo davvero accessibile, il Tenda RX9 Pro offre un dispositivo di alto livello in grado di offrire una velocità fino a 3000Mbps, oggi a soli 60 euro su Amazon.

Router Wi-Fi 6 Tenda RX9 Pro: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto minimale e sfoggia 4 antenne esterne ad alto guadagno che garantiscono un segnale stabile e forte. All’interno ospita un processore Intel dual-core con una frequenza di ben 1,6GHz. Il router utilizza una configurazione dual band supportata dalle tecnologie OFDMA e MU-MIMO. Queste fanno in modo che la banda venga prioritizzata in maniera intelligente, in modo da offrire la massima velocità disponibile ad ogni dispositivo in base alla singola richiesta. La velocità massima in wireless raggiunge i 3000Mbps, quindi perfettamente compatibile con le reti Fibra. In questo modo viene anche ridotta notevolmente la latenza, così da poter giocare senza ritardi o guardare i contenuti in streaming dimenticando il buffering. Naturalmente, trattandosi di un dispositivo di rete, Tenda non ha trascurato la sicurezza per garantire la massima affidabilità agli utenti.

Il router, infatti, supporta il nuovo protocollo di sicurezza WPA3 che impedisce intrusioni e attacchi da parte degli hacker. Non manca la possibilità di generare una rete dedicata agli ospiti così da condividere la connessione mantenendo la massima privacy. È presente anche il parental control, che offre una gestione completa della rete per proteggere i più piccoli dai pericoli del web. Potrai scegliere le fasce orarie in cui la rete sarà disponibile, i siti accessibili e il tempo di navigazione per ogni dispositivo. Ottima anche la funzione TWT (Target Wake-up Time) che consente di ridurre il consumo energetico dei client. Ad esempio, può ridurre il consumo di un laptop ottenendo un’autonomia maggiore con la medesima batteria. Nel complesso un dispositivo ideale per ogni esigenza, privata o professionale, ad un prezzo a dir poco conveniente.

Grazie ad uno sconto del 26%, il router Tenda RX9 Pro è disponibile su Amazon a soli 59,48 euro per un risparmio di oltre 20 euro sul prezzo di listino.

