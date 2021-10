Tenda W311MI: il dongle Wi-Fi a soli 5 euro

Oggi vogliamo suggerirti un interessante dongle Wi-Fi in sconto, proposto da Amazon tra le offerte dedicate a Tenda. Si tratta del piccolo adattatore Tenda W311MI che permette di ottenere la connessione wireless sui dispositivi che non ne sono dotati. In alternativa può essere un modo semplice ed economico per migliorare le prestazioni della rete senza fili, rispetto ai moduli integrati.

Adattatore Wi-Fi USB Tenda W311MI: caratteristiche tecniche

Si tratta di uno degli adattatori più piccoli del mercato, che non necessita di essere rimosso per riporre il laptop in borsa o nello zaino. La velocità offerta raggiunge i 150Mbps mentre la configurazione è piuttosto semplice grazie al mini disc driver incluso. In ogni caso, se non fosse disponibile un lettore ottico, è possibile scaricare i driver direttamente dal sito del produttore. Una soluzione perfetta ad esempio per i portatili, il cui modulo è limitato da un posizionamento delle antenne non ottimale. Naturalmente l’adattatore è compatibile con qualsiasi porta USB disponibile sul computer.

Il dispositivo è inoltre estremamente versatile, grazie alla compatibilità con la maggior parte dei sistemi operativi desktop come Windows e MacOS. Supporta, naturalmente, la crittografia per una connessione sicura tramite WEP, WPA e WPA2. Molto interessante il supporto alla funzione QoS (Quality of Service) che garantisce una connessione stabile e veloce adatta anche all’esecuzione di videogiochi. In sostanza, quindi, un accessorio semplice ed essenziale, ma dalle interessanti caratteristiche, ideale da avere sempre con sé.

Il prezzo? Grazie alle offerte dedicate al brand solo 5,09 euro su Amazon con uno sconto del 22% sul prezzo di listino.