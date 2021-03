Christopher Nolan è stato chiaro: Tenet va visto al cinema, sul grande schermo e con un impianto audio adeguato. Nonostante una certa familiarità con i viaggi nel tempo, il regista non è però riuscito a prevedere né ad evitare che l’uscita del film coincidesse lo scorso anno con la pandemia. Qualcuno è riuscito comunque a recarsi in sala, altri si sono accontentati qualche mese più tardi della visione sul televisore in salotto. C’è poi chi ha deciso di ingegnarsi e guardare la pellicola sul Game Boy Advance SP.

È il caso di Bob Wulff, youtuber che attraverso un certosino lavoro di encoding ed editing è riuscito a infilare le due ore e mezza della produzione in un totale pari a cinque cartucce da dare poi in pasto alla console portatile Nintendo lanciata quasi vent’anni fa: schermo da 2,9 pollici di diagonale e risoluzione 240×160 pixel. Questo il risultato.

Bisogna accettare qualche compromesso: segnale video compresso fino a 192×128 pixel, 6 fps e bitrate da 8 KB/s. Anche l’audio ne ha inevitabilmente risentito.

Don't forget that you can watch it in a GBA emulator. Linking it here cause YouTube probably won't like a link that automatically starts a ROM download lol: https://t.co/MyL3ihPyUF pic.twitter.com/JPYggyMvSd

— Bob Wulff ,(*´∀`)🤌 (@BobWulff) March 11, 2021