Il player multimediale più celebre e utilizzato al mondo sta per rinnovarsi: VLC 4.0 arriverà entro l’anno e porterà con sé un cambiamento in termini di UI. Nessuna rivoluzione, non sarebbe necessario, ma una nuova interfaccia tirata a lucido come sottolinea Jean-Baptiste Kempf, Presidente della fondazione VideoLAN che si occupa del progetto.

Un assaggio è stato fornito già nel 2019 con la pubblicazione di un documento avvenuto in occasione dell’evento FOSDEM dedicato agli sviluppatori. Di seguito un paio di screenshot utili per capire cosa cambierà con elementi in trasparenza un po’ ovunque. Non è ad ogni modo da escludere che il layout sia ulteriormente cambiato in corsa.

Chi utilizza VLC come lettore multimediale predefinito per contenuti video o audio non faticherà a scorgere le novità rispetto alla versione attuale.

La distribuzione della release 4.0 non è l’unico progetto in cantiere: ci sono anche il lancio di un player Web inedito da poter avviare e gestire all’interno dei browser basato su WebAssembly e JavaScript anziché sul vecchio plug-in e di una piattaforma alternativa a IMDb dove reperire informazioni su cinema e serie TV al momento nota internamente con il nome in codice Moviepedia Project. Da non escludere nemmeno l’arrivo di un servizio di streaming gratuito supportato dall’advertising, qualcosa di simile a quanto offerto tra gli altri da Plex.

La prima versione di VLC Media Player è stata pubblicata l’1 febbraio 2001. Per celebrare i vent’anni dalla ricorrenza VideoLAN ha deciso di spedire sulla Luna una capsula del tempo contenente i video creati dalla community e materiale open source. Il sito legato all’iniziativa è LunarTimeCapsule.Space.

VLC is sending a cone to the moon! 🚀🚀🚀

VLC is sending a video time-capsule to the moon, for our 20th anniversary!

The time-capsule will be filled with YOUR videos and open source material.

Send your videos right now: https://t.co/ymtd9TlCrY

Thanks to @astrobotic and @NASA pic.twitter.com/VhbJ3uA3lA

— VideoLAN (@videolan) February 8, 2021