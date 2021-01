Anche VLC ora è disponibile nella versione con supporto nativo ai Mac ARM basati su Apple M1. Per scaricarlo e installarlo non bisogna far altro che visitare il sito ufficiale (link a fondo articolo). Il lettore multimediale si aggiunge dunque alla sempre più nutrita schiera di software che offrono la piena compatibilità con il processore di Cupertino: tra gli altri Chrome, Edge, Firefox, Brave, Zoom, Excel e Photoshop solo per fare alcuni esempi.

VLC 3.0.12.1 Vetinari: supporto nativo ai Mac M1

Come noto i Mac di nuova generazione sono in grado di eseguire software compilato per processori x86 grazie al sistema Rosetta 2, ma il supporto nativo si traduce in un miglioramento delle prestazioni che nel caso di VLC si potrà apprezzare soprattutto con i contenuti in alta e altissima risoluzione, si pensi ai film in 4K o in 8K.

VLC 3.0.12 is now out! Support for Apple Silicon (Mac M1) and Big Sur, improvements for DASH, RIST, Bluray support, fixes for macOS audio, Windows GPU, crashes and security issues.https://t.co/3zAr8VgzbL pic.twitter.com/TAU8ayKEBU — VideoLAN (@videolan) January 18, 2021

Queste le novità incluse nel changelog completo del nuovo aggiornamento per la release Vetinari: