Anche Brave è ora disponibile in una versione ottimizzata per i nuovi Mac ARM con processore Apple M1. A rilasciarla la software house al lavoro sul browser, seguendo così l’esempio dei concorrenti Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox.

L’aggiornamento 1.18.77 che lo sviluppatore etichetta come “l’ultimo dell’anno” introduce oggi la novità insieme ad alcuni altri perfezionamenti che interessano il sistema Rewards e la riproduzione dei contenuti multimediali da risorse specifiche.

