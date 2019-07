VLC, la vulnerabilità è grave (forse)

Una grave vulnerabilità è stata identificata nell’ultima versione del noto e diffuso player VLC. Il problema consta nel fatto che, seppur divulgata, la vulnerabilità rimane al momento aperta e rappresenta pertanto per tutti gli utenti del player una porta aperta a possibili attacchi dall’esterno.

La versione coinvolta è la 3.0.7.1, l’ultima diramata, ma non si esclude che possano essere coinvolte anche versioni antecedenti del software. VLC, software open source per la riproduzione e la decodifica di file multimediali, sarebbe vulnerabile tanto nella release per Windows, quanto in quelle per Linux e Unix. Secondo quanto descritto dal Computer Emergency Response Team tedesco, un possibile attacco remoto consentirebbe di carpire informazioni dal pc e manipolare file, pertanto con gravi conseguenze sul sistema.

La falla è grave (4 su 5 nella scala usata dal CERT), il software è ampiamente diffuso e al momento non sono disponibili soluzioni in grado di risolvere il problema. Un eventuale attacco non richiederebbe privilegi, né è richiesta una qualsivoglia interazione da parte dell’utente. L’attacco può dunque avvenire in modo silente e con grave impatto.

VideoLAN, responsabile dello sviluppo di VLC, non sembra però essere dello stesso avviso e con un tweet spazza via gran parte dei dubbi:

Hey @MITREcorp and @CVEnew , the fact that you NEVER ever contact us for VLC vulnerabilities for years before publishing is really not cool; but at least you could check your info or check yourself before sending 9.8 CVSS vulnerability publicly…

— VideoLAN (@videolan) July 23, 2019