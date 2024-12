Terminale 2-in-1 con stampante integrata, il POS perfetto per ogni professionista

Il mondo del lavoro è molto cambiato nel corso degli anni con i professionisti che hanno diverse necessità cui fare fronte, anche per quanto riguarda i pagamenti. Poter contare su un terminale di pagamento capace di rispondere a queste necessità è quanto di più importante aziende, liberi professionisti e partite IVA possono trovare. myPOS con il terminale Go Combo ha uno strumento altamente versatile ed efficace, pensato per le necessità di tutti i professionisti.

Perché myPOS Go Combo è la soluzione ideale per le partite IVA

myPOS Go Combo è un terminale di pagamento completo in quanto funziona in maniera autonoma senza dover essere collegato a uno smartphone. È dotato di una scheda SIM 4G integrata (e completamente gratuita) che permette di utilizzare il POS anche fuori dalla propria attività commerciale. Con il dock di ricarica che funge anche da stampante termica ad alta velocità è poi possibile stampare gli scontrini in tempo reale offrendo ai propri clienti un servizio completo.

Tra i vantaggi di myPOS Go Combo c’è che non ci sono costi fissi e si paga solamente in proporzione alle transazioni effettuate. Questo significa che nei periodi in cui non si utilizza il POS non si pagano canoni o abbonamenti. Inoltre tutti i pagamenti vengono accreditati istantaneamente senza costi aggiuntivi.

myPOS Go Combo è perfetto sia in mobilità che nel punto vendita in quanto si collega al registratore di cassa semplificando le procedure di pagamento. Accetta tutti i metodi di pagamento (contactless, banda magnetica e Chip&PIN) per un’offerta pensata specificatamente per i professionisti. myPOS, infatti, prevede insieme al terminale anche una Carta Business Mastercard gratuita per accedere immediatamente ai fondi, un’app mobile con la quale monitorare tutte le operazioni e un conto aziendale con IBAN dedicato in 14 valute. Se sei un professionista myPOS Go Combo è lo strumento di cui hai bisogno.