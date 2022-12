Terminale con lettore di codici a barre: la soluzione myPOS

MyPOS Slim è un terminale con lettore di codici a barre molto leggero e compatto che integra tante funzionalità.

Con questo POS di ultima generazione si possono ricevere pagamenti con carte di debito e credito, anche in modalità contactless, in cui è integrato appunto il lettore codice a barre.

Come tutte le altre soluzioni myPOS, questo terminale possiede la connettività Wi-Fi, Bluetooth e la connessione dati in 3G/4G grazie alla SIM gratuita inclusa.

Terminale con lettore di codici a barre myPOS Slim: i vantaggi

Ecco i vantaggi e le caratteristiche principali del terminale con lettore di codici a barre myPOS Slim:

super portabile perché leggero e sottile;

sistema operativo Android 8.1 ;

; display TouchScreen da 5,5″.

MyPOS Slim è il terminale ideale per coloro che lavorano fuori sede e hanno necessità di ricevere pagamenti in mobilità.

Per quanto riguarda l’accredito delle somme sul proprio conto corrente, questo avviene immediatamente. Le commissioni nette partono da 0,95% sia su carte di credito che debito che appartengono ai circuiti VISA e MasterCard.

POS ultra portatile con SIM

In quanto a dimensioni, MyPOS Slim è molto simile a uno smartphone, quindi da portarsi dietro ovunque grazie anche alla connettività, che non è soltanto Wi-Fi, ma anche dati con la SIM gratuita in dotazione.

Si possono accettare pagamenti sia con bancomat che con carte di credito VISA, MasterCard o American Express a tassi veramente convenienti.

Inoltre, grazie al sistema operativo Android, si possono installare tantissime app scaricandole dal MarketPlace di myPOS.

Il funzionamento del POS comporta l’apertura di un conto corrente myPOS, che è gratuito. Accedendo a questa pagina, si può acquistare myPOS Slim a 199 euro.

Tornando al conto corrente, non soltanto è previsto un IBAN gratuito, ma anche una carta business standard gratuita tramite la quale effettuare pagamenti.

Inoltre sono disponibili diversi strumenti avanzati per la gestione smart dell’attività.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.