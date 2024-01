Termometro digitale Pic a soli 2,97€: APPROFITTANE

Amazon propone oggi il termometro digitale Pic al prezzo di soli 2,97 euro. È il modello Vedo Family, un dispositivo sempre utile da tenere in casa, per ogni evenienza, soprattutto durante la stagione invernale. C’è anche la possibilità di avere la spedizione gratuita e la consegna a domicilio entro domani se si è in possesso di un abbonamento Prime attivo.

Solo 2,97€ per il termometro digitale Pic Vedo Family

Permette di misurare la temperatura corporea ascellare in modo semplice e veloce, in un tempo che può variare da 60 a 180 secondi. Grazie al segnale acustico integrato è possibile sapere quando la rilevazione è terminata ed è dotato di un allarme differente che scatta quando si superano i 37,8° C. Il risultato è chiaramente visibile sul display frontale su cui, all’accensione, è mostrata l’ultima misurazione. È resistente all’acqua, alimentato con una batteria sostituibile di tipo LR41 (l’autonomia garantisce una durata per almeno 1.000 utilizzi) e ha in dotazione un astuccio protettivo trasparente. Le dimensioni sono ‎4,6x13x2,1 centimetri, il peso si attesta a 30 grammi. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Grazie all’offerta di oggi è possibile acquistare il termometro digitale Vedo Family di Pic al prezzo di soli 2,97 euro, una spesa davvero irrisoria se si considera l’affidabilità del marchio, da sempre tra i leader del settore. Va inoltre sottolineato che si tratta di un dispositivo medico (CE 0068) e quindi detraibile ai fini fiscali.

Come già scritto in apertura, gli abbonati Prime possono inoltre contare sulla consegna senza spese in un solo giorno se effettuano subito l’ordine. Le oltre 13.400 recensioni positive pubblicate da chi ha già avuto modo di mettere alla prova il prodotto ne certificano la qualità con un voto medio molto alto pari a 4,3/5 stelle.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.